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| | В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов

В Архангельске 52-летняя женщина перевела моряку-аферисту 7000 долларов

Сегодня, 10:46

52-летняя женщина из Архангельска не могла поверить, что её любимый человек, назвавшийся инженером на морском судне, будет мошенником. Из-за доверчивости она перевела почти 7000 долларов.

Они познакомились в интернете. Она – обычная жительница Архангельска, а он представился «военным моряком». Переписка длилась месяц, и женщина уже начинала испытывать теплые чувства. Из-за этого она стала сильно доверять 50-летнему аферисту. В одно время он написал, что их судно может быть захвачено пиратами, и из-за этого ему необходимо отправить посылку домой с ценными вещами.

Стоимость доставки груза якобы составляла 7000 долларов (около 500000 рублей). У женщины такой суммы не оказалось, она начала занимать деньги, и отправила по указанным реквизитам. Спустя некоторое время посылка так и не пришла. Почувствовав обман, она обратилась в областное УМВД. Против афериста было возбуждено уголовное дело.


Вещий Олег
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