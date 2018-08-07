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| | Бушующий смерч в Воронежской области попал на видео

Бушующий смерч в Воронежской области попал на видео

Сегодня, 10:36

Мощный торнадо прошелся по Бобровскому району 6 августа.

 

Редкое природное явление зафиксировали в Воронежской области. Бушующий смерч попала на видео, которое появилось вскоре в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Очевидец происшествия снял столб в небе из окна автомобиля. Судя по описанию к ролику, воронежский торнадо появился 6 августа. Автор публикации отметил, что ему удалось запечатлеть природное явление немезоциклонного происхождения. Это редкий неопасный вид торнадо, не несущий серьезных разрушений. На кадрах записи видно, как над землей несется грязно-серый рукав достаточно больших размеров. Вихрь четко выделяется на фоне бело-голубого неба и зеленых посадок.



Напомним, смерч является атмосферным вихрем, возникающим в грозовых облаках. Он достигает земли и имеет вид рукава. Диаметр торнадо может достигать сотни метров. Смерчи являются довольно опасными природными явлениями, которые наносят серьезные разрушения.


Мирослава Донцова
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