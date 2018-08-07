Похотливая игра в «Курочку Рябу» окончилась визитом к хирургу

Яичко оказалось не в том месте, где ожидалось.

На информационном портале «Пикабу» появилась публикация, в которой мужчина рассказал об уморительной истории, случившейся с одним из его знакомых, который оказался хирургом. Как выяснилось, на приём к медицинскому специалисту пришла женщина, у которой в причинном месте застряло яйцо. Отвечая на расспросы хирурга, гражданка подтвердила, что яйцо внутри неё настоящее, свежее и целое. Врачу женщина не постеснялась рассказать, что дома с мужем она решила поиграть в «Курочку Рябу», а по сюжету сексуальной забавы она должна была снести яичко перед началом похотливых утех.

Вскоре медработник не мог удержать смеха, слушая историю о том, что перед визитом к нему испуганная семейная пара безуспешно пыталась извлечь яйцо с помощью подручных приспособлений, включая карандаши. Достав злополучное яйцо из обеспокоенной гражданки, хирург оставил его себе в качестве сувенира, который отныне лежит на полке у него в кабинете.

Александр Вест