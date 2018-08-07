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| | В 30 минутах от смерти: Женщина едва не умерла из-за «неправильного гриппа»

В 30 минутах от смерти: Женщина едва не умерла из-за «неправильного гриппа»

Сегодня, 09:14

Первые симптомы болезни оказались обманчивы.

Женщина в Австралии случайно очутилась на пороге смерти - всего в 30 минутах, так как различные способы лечения её «неправильного гриппа» оказались безуспешными. Когда у 23-летней Лили Оконнел ухудшилось самочувствие, она списала появившиеся симптомы на простуду и решила немного отдохнуть, чтобы восстановить свои силы. Однако, проснувшись утром, австралийка почувствовала сильнейшую тошноту, а также обнаружила, что всё её лицо было покрыто странной сыпью красного цвета. Направившись в больницу, Лили узнала, что промедление с госпитализацией на полчаса могло стоить ей жизни, так как в её теле нашли опасную разновидность вируса менингита.

По словам девушки, проживающей в Сиднее, ей повезло, что она живёт в трёх минутах езды от госпиталя, так как промедление несомненно привело бы к летальному исходу. Чтобы восстановить состояние своего здоровья Лили пришлось провести три недели в больнице, включая восемь дней в отделении интенсивной терапии.


Александр Вест
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