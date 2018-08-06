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| | Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале

Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале

Вчера, 20:37

Довольно-таки забавный инцидент был зафиксирован в Германии.

Два человека, которые уже далеко не в молодом возрасте, сбежали из учреждения для престарелых, чтобы посетить один из крупнейших европейских рок-фестивалей. Музыкальное шоу имеет название Wacken Open Air. О происшествии рассказали на местном радио NDR.

Стражам порядка удалось обнаружить пенсионеров около 3:00. Вершители правосудия сообщают, что сбежавшие не могли передать эмоций, насколько им понравился рок-фестиваль. На музыкальном мероприятии приняли участие всем известные Judas Priest, легендарные Red Hot Chili Peppers и прочие именитые таланты. Выступление исполнителей настолько впечатлило пенсионеров, что у них полностью отпало желание возвращаться в дом для престарелых.

Для того, чтобы инцидент не произошел снова, вершители правосудия сопроводили сбежавших обратно в дом для стариков.


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