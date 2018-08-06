В США полиция нашла поселение с 11 заключенными детьми

Стражи правопорядка разыскивали трехлетнего мальчика, который несколькими днями ранее пропал в Нью-Мехико.

В процессе поисковой операции полицейские нашли нелегальный лагерь, в котором проживали дети в возрасте 1-15 лет. Вместе с ними в ветхом поселении жили пятеро взрослых, двое из которых носили огнестрельное оружие. Дети были одеты в лохмотья, они голодали и выглядели как мигранты из стран третьего мира. Местные власти знали о существовании поселка, но отправили туда полицию только после послания от несчастных заключенных.

В лагере правоохранители увидели укрепления из покрышек, тир и подземные ходы. Свежая вода, электричество и нормальная пища там отсутствовала. В итоге операции полицейские задержали главарей лагеря. Предполагается, что поселение в пустыне могло являться базой экстремистов или тоталитарной сектой. Детей передали службе опеки США, а поиски пропавшего мальчика продолжаются.

Никита Готский