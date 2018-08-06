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| | В Джерси уборщики нашли гранату и начали играть ей в волейбол

В Джерси уборщики нашли гранату и начали играть ей в волейбол

Вчера, 19:40

Для ликвидации взрывоопасного устройства привлекли наряд взрывотехников.

Инцидент произошел на острове Джерси в районе пролива Ла-Манш. Уборщики, не зная, что нашли гранату, начали ей кидаться в друг друга. О происшествии сообщает владелец уборочной компании Джеймс Оливер.

Мужчина заявил, что прибыл со своим сотрудником в один из частных домов, где нужно было убрать мусор. Увидев гранату, Оливер со смехом кинул ее в коллегу, тот же с аналогичной реакцией швырнул ее обратно. «Мы возили ее целый день», - сообщает владелец уборочной компании.

Если бы не офицер полиции, то неизвестно бы чем инцидент закончился. Оливер заявил полицейскому, что у него в фургоне граната. Сначала вершитель правосудия подумал, что он шутит, но как увидел взрывчатку, сразу же поставил около фургона дорожные фишки и вызвал взрывотехников.

Специалисты достали гранату и уничтожили ее. Взрывотехники заявили, что опасная находка – французская граната Первой мировой войны. Попала она на территорию Джерси во время Второй мировой когда участок оккупировали немцы.

Оливер отметил, что никогда в жизни не видел настоящую гранату хотя за время работы повидал огромное количество странных предметов.


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