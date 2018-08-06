Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек

По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек

Вчера, 19:33

Возле аэропорта итальянского города Болонья произошло ДТП с участием цистерны с легковоспламеняющимся веществом. После столкновения прогремел взрыв.

От сильного взрыва начался пожар, огонь которого переходил на соседние автомобили, провоцируя ещё серии взрывов бензобаков. Изначальный взрыв был таким мощным, что его было видно за километры, а дым от него поднимался в воздух, по форме напоминая «ядерный гриб».

По последним данным, в инциденте пострадали как минимум 70 человек, 14 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии и есть один погибший. Представители аэропорта сообщили, что несмотря на обрушившийся взрывной волной дорожный мост, случившаяся трагедия на работу аэропорта не повлияла, самолёты улетают по расписанию.


Святослав
Новости по теме
Шесть человек пострадали от взрыва английском городе Лестер
Шесть человек пострадали от взрыва английском городе Лестер

В небольшом английском городке прогремел взрыв в жилом районе. Пострадали жители одного дома. Об этом событии сообщили медики на своих страницах в социальных…

В результате взрыва на заводе по переработке нефти в США пострадали 20 лиц
В результате взрыва на заводе по переработке нефти в США пострадали 20 лиц

Из-за взрыва на американском нефтеперерабатывающем заводе пострадали двадцать человек. Об этом сообщили власти городе, где находится фабрика.

В Сети появилось видео с места взрыва в автосервисе на северо-западе Москвы
В Сети появилось видео с места взрыва в автосервисе на северо-западе Москвы

 Взрыв привел к возгоранию, в результате пострадали более 10 человек.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости