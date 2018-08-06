По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек

Возле аэропорта итальянского города Болонья произошло ДТП с участием цистерны с легковоспламеняющимся веществом. После столкновения прогремел взрыв.

От сильного взрыва начался пожар, огонь которого переходил на соседние автомобили, провоцируя ещё серии взрывов бензобаков. Изначальный взрыв был таким мощным, что его было видно за километры, а дым от него поднимался в воздух, по форме напоминая «ядерный гриб».

По последним данным, в инциденте пострадали как минимум 70 человек, 14 человек госпитализированы в тяжёлом состоянии и есть один погибший. Представители аэропорта сообщили, что несмотря на обрушившийся взрывной волной дорожный мост, случившаяся трагедия на работу аэропорта не повлияла, самолёты улетают по расписанию.

Святослав