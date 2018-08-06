Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка

Модель обедала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса вместе со своим возлюбленным Беном Симмонсом, когда ее собака набросилась на девочку. Звезды быстро сориентировались и убежали с места инцидента.

Портал TMZ проинформировал, что Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за того, что ее доберман покусал четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел накануне вечером в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где модель обедала вместе со своим бойфрендом Беном Симмонсом. Внезапно собака набросилась на маленькую девочку. К счастью, доберман не успел прокусить кожу ребенка. Работники ресторана тут же кинулись на помощь и принесли девочке лед. После этого Кендалл Дженнер и ее возлюбленный расплатились по счету, и тут же «ретировались» с места инцидента.

cute but she’ll rip your face off A post shared by Kendall (@kendalljenner) on May 28, 2018 at 3:15pm PDT

Мать пострадавшей была возмущена таким поведением 22-летней модели, которая даже не извинилась и не оставила контактов. На место инцидента приехали правоохранители, которые составили протокол. Дело было передано в службу по контролю за животными.

Виктория Озерова