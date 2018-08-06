Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка

Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка

Вчера, 19:15

Модель обедала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса вместе со своим возлюбленным Беном Симмонсом, когда ее собака набросилась на девочку. Звезды быстро сориентировались и убежали с места инцидента.

Портал TMZ проинформировал, что Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за того, что ее доберман покусал четырехлетнего ребенка. Инцидент произошел накануне вечером в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где модель обедала вместе со своим бойфрендом Беном Симмонсом. Внезапно собака набросилась на маленькую девочку. К счастью, доберман не успел прокусить кожу ребенка. Работники ресторана тут же кинулись на помощь и принесли девочке лед. После этого Кендалл Дженнер и ее возлюбленный расплатились по счету, и тут же «ретировались» с места инцидента.

cute but she’ll rip your face off

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on

Мать пострадавшей была возмущена таким поведением 22-летней модели, которая даже не извинилась и не оставила контактов. На место инцидента приехали правоохранители, которые составили протокол. Дело было передано в службу по контролю за животными.


Виктория Озерова
Новости по теме
СМИ: Кендалл Дженнер переехала к бойфренду и готовится к свадьбе
СМИ: Кендалл Дженнер переехала к бойфренду и готовится к свадьбе

Американские СМИ проинформировали, что знаменитая модель Кендалл Дженнер готовится к свадьбе. Сообщается, что Дженнер уже переехала жить к своему бойфренду…

Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту
Отсутствие макияжа и странный стиль: Кендалл Дженнер потеряла былую красоту

Модель, а также участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер раскритиковали её же поклонники. Многие были расстроены, когда…

СМИ узнали, кто стал возлюбленным Кендалл Дженнер
СМИ узнали, кто стал возлюбленным Кендалл Дженнер

 Модель не раз замечали в компании баскетболиста «Филадельфия севенти сиксерс» Бена Симмонса. По данным издания Page Six, они встречаются уже не первую неделю.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости