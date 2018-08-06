Власти Сочи объяснили причину отсутствия решетки на ливневки, куда угодил ребенок

Местные власти сообщили, что отсутствие решетки на этом объекте, призванном защитить город от потопа в период сильных дождей, предусмотрено проектом. Представители мэрии возложили вину за гибель мальчика, упавшего в ливневку, на бабушку.

После осмотра место происшествия специалисты пришли к выводу, что на этой улице Сочи приблизительно 50 лет назад выкопали особые траншеи, куда должна стекать вода в период ливней. Они расположены на одной стороне дороги, тогда как тротуар разместили на противоположной.

Траншеи должны всегда находиться в открытом состоянии, в противном случае город может сильно затопить. Кроме того, решетки на ливневках не выдержали бы потоков воды.

По словам властей, бабушка внука, утонувшего в траншее, знала об отсутствии там решетки, поэтому вина за случившееся частично лежит на ней, а также на неблагоприятных обстоятельствах.

Пойда Анна