Бывшего депутата Госдумы судят за тройное убийство на Кипре

Бывшему депутату Михаилу Глущенко предъявлено новое обвинение по делу тройного убийства, совершённого на Кипре в 2004 году.

Юрист заявил, что обвинение было предъявлено ещё в 2009 году, а сейчас просто обновили формулировку преступления и статью.

Версия суда гласит, что обвиняемый более десяти лет «крышевал» бизнес братьев Вячеслава и Сергея Шевченко используя влияние в криминальном обществе, и получал от братьев примерно 50 тыс долларов в месяц. Однажды в 2003 году отказавшись платить, Сергей начал получать угрозы расправы, а в итоге Глущенко организовал убийство его брата, партнёра и переводчика. Сам подзащитный и его адвокат отрицают вину за неимением прямых доказательств. Юрист добавляет, что это преступление было бы невыгодно обвиняемому.

Задержан бывший депутат партии ЛДПР был только в 2009 году, вернувшись в страну для решения проблем с некоторыми документами.

В 2015 году обвиняемый заключил договорённость с судом, признав себя виновным лишь в организации расправы над Галиной Старовойтовой, указав на якобы исполнителя «мокрого дела» – Владимира Барсукова. Михаил был приговорён к 17 годам тюрьмы, Барсукову никаких обвинений не предъявили за неимением доказательств.

Святослав