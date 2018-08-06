В районе аэропорта Болоньи произошел взрыв

В небо поднялся столб огня. Информации касательно возможных пострадавших пока нет.

СМИ сообщают о произошедшем крупном взрыве в северной части Италии в районе аэропорта Болоньи. Сейчас пока неизвестно, что точно произошло возле авиагавани, которая находится в нескольких километрах от центра города. Горожане предполагают, что возгорание развернулось на дороге, а не в аэропорту. Данных о численности вероятных жертв и разрушениях нет, все подробности выясняются.

Ранее в международном аэропорту Барселоны пассажиров самолета эвакуировали в связи с воспламенением смартфона. Лайнер готовился к вылету, когда у одного из пассажиров в салоне загорелся гаджет. По причине произошедшего случая рейс отменили, людей вывели из воздушной машины с помощью надувного трапа.

Никита Готский