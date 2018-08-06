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| | В Ленобласти нашли рукописи Жан-Жака Руссо

В Ленобласти нашли рукописи Жан-Жака Руссо

Сегодня, 13:43

Рукописи французского философа и мыслителя Жан-Жака Руссо нашли в Гатчине в Ленобласти. Если подтвердится их достоверность, то это докажет, что писатель посещал Россию инкогнито.

Информация об обнаружении рукописи Руссо появилась в социальных сетях. Она досталась Алексею Беляеву. Мужчина согласился продать рукопись Руссо коллекционеру. Сумма сделки не называется. Содержание записей раскрывает обстоятельства путешествия мыслителя. Прежде историки уверяли общественность, будто Руссо не захотел приезжать в Россию по настоянию графа Орлова. Если подлинность рукописи докажут, то значит предположения специалистов не имели под собой оснований.

В записях указывается об отношении Руссо к графу Орлову и рассказывается о местах, которые посетил мыслитель во время своего вояжа в Россию. Данным текстом заинтересовались не только коллекционеры, но и историки. Проводится проверка подлинности рукописи.


Домбровский Сергей
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