Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | В Череповце задержан мужчина, съевший чужой салат в ночном клубе

В Череповце задержан мужчина, съевший чужой салат в ночном клубе

Сегодня, 13:15

В череповецкий ночной клуб, расположенный на улице Леднёва, примерно в семь утра приехала охранная служба, отреагировав на вызов по тревожной кнопке.

Администратор рассказал что произошло. Один из посетителей, будучи не в трезвом состоянии, явно с намерениями вызвать конфликт, подошёл к столику мирно отдыхающей девушки, сел, и молча начал есть её салат. В ответ на возмущение девушки, замечание и просьбу прекратить и уйти 31-летний нарушитель ответил множеством нецензурных ругательств. Клиентке пришлось обратиться к администратору.

После вызова администратора охрана незамедлительно прибыла на место, скрутила нарушителя и для дальнейшего разбирательства отвезла в ближайший полицейский участок. В данный момент по факту произошедшего ведётся проверка, сообщает охранная служба.


Святослав
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