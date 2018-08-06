В Череповце задержан мужчина, съевший чужой салат в ночном клубе

В череповецкий ночной клуб, расположенный на улице Леднёва, примерно в семь утра приехала охранная служба, отреагировав на вызов по тревожной кнопке.

Администратор рассказал что произошло. Один из посетителей, будучи не в трезвом состоянии, явно с намерениями вызвать конфликт, подошёл к столику мирно отдыхающей девушки, сел, и молча начал есть её салат. В ответ на возмущение девушки, замечание и просьбу прекратить и уйти 31-летний нарушитель ответил множеством нецензурных ругательств. Клиентке пришлось обратиться к администратору.

После вызова администратора охрана незамедлительно прибыла на место, скрутила нарушителя и для дальнейшего разбирательства отвезла в ближайший полицейский участок. В данный момент по факту произошедшего ведётся проверка, сообщает охранная служба.

Святослав