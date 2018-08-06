Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

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Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | В Москве пожарные ликвидировали пожар в ТЦ «Афимолл Сити»

В Москве пожарные ликвидировали пожар в ТЦ «Афимолл Сити»

Сегодня, 11:45

Пламя охватило верхние этажи и крышу торгового помещения. Здание располагается на Пресненской набережной в центре города.

 

В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити». Согласно предварительной информации, пожар начался на девятом этаже и быстро перешел на крышу. На месте инцидента работали пожарные бригады российской столицы. Проводилась эвакуация работников и клиентов ТЦ, данных о пострадавших пока нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано, его площадь составила 30 квадратных метров. По имеющейся информации, воспламенился строительный мусор. Все остальные обстоятельства ныне устанавливаются.

Ранее в Москве загорелось деревянное помещение, которое находится возле старинного особняка писателя Ивана Тургенева. Пострадавшее здание находилось на ремонте и в нем никто не жил. Площадь возгорания составило 70 «квадратов».


Никита Готский
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