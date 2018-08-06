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| | Мини-Чернобыль: В Хмельницкой области нашли контейнер с радиоактивным веществом

Мини-Чернобыль: В Хмельницкой области нашли контейнер с радиоактивным веществом

Сегодня, 11:28

В первых числах августа этого года в Хмельницкой области Украины нашли транспортный контейнер УКТ-Д11 с радиоактивным веществом.

 

Опасный контейнер отправили на Хмельницкую атомную станцию после проведения дозиметрического исследования. Специалисты назвали находку мини-Чернобылем. Радиоактивного заражения поверхности контейнера не выявили. Самыми опасными территориями на Украине после трагедии на Чернобыльской АЭС 1986 года считаются Волынская, Ровенская и Житомирская область. Киевская зона отчуждения в расчет не принимается.

Жителям мегаполиса повезло, поскольку в момент аварии на атомной станции ветер дул в другую сторону, и радиация не опустилась на столицу Украины из-за теплых воздушных потоков. В европейских городах периодически жалуются на наличие опасных веществ. В сентябре прошлого года в большинстве государств материка заметили рутений-106. Западные страны обвинили Россию в распространении радиоактивного вещества.


Домбровский Сергей
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