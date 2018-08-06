Зеленое существо с длинным языком шокировало жителей Тайвани

Жители Тайвани никогда не видели чего-то подобного.

Сообщается, что аномальное существо не похоже ни на какого представителя животного мира земного шара. Главная особенность неизведанной особи – крайне длинный язык и зеленый цвет тела. Отмечается, что подобное 2-метровое существо находили в лесах Канады.

Мировые ученые предполагают, что представитель новой природы прибыл на Землю из другой цивилизации. На кадрах можно увидеть, что существо имеет зеленую окраску и способно безмятежно ползти по полу. Кстати, тело у инопланетного червя имеет слизистую оболочку. Тайванцев поразило, что внеземная особь способна выплевывать свой язык, который может свободно самостоятельно передвигаться.

Пользователи Сети считают, что странное создание выбросили представители другой цивилизации. Изначально видео особо не привлекало внимание жителей Тайвани, но позже общество обеспокоилось зафиксированным феноменом, тайванцы подключили к исследованию мировых ученых.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили существ, которые способны разрушать озоновый слой.