Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | Зеленое существо с длинным языком шокировало жителей Тайвани

Зеленое существо с длинным языком шокировало жителей Тайвани

Сегодня, 06:40

Жители Тайвани никогда не видели чего-то подобного.

Сообщается, что аномальное существо не похоже ни на какого представителя животного мира земного шара. Главная особенность неизведанной особи – крайне длинный язык и зеленый цвет тела. Отмечается, что подобное 2-метровое существо находили в лесах Канады.

Мировые ученые предполагают, что представитель новой природы прибыл на Землю из другой цивилизации. На кадрах можно увидеть, что существо имеет зеленую окраску и способно безмятежно ползти по полу. Кстати, тело у инопланетного червя имеет слизистую оболочку. Тайванцев поразило, что внеземная особь способна выплевывать свой язык, который может свободно самостоятельно передвигаться.

Пользователи Сети считают, что странное создание выбросили представители другой цивилизации. Изначально видео особо не привлекало внимание жителей Тайвани, но позже общество обеспокоилось зафиксированным феноменом, тайванцы подключили к исследованию мировых ученых.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили существ, которые способны разрушать озоновый слой.


Новости по теме
Снятое на видео странное существо, может оказаться пришельцем
Снятое на видео странное существо, может оказаться пришельцем

В интернете на сервисе YouTube появилось два коротких ролика, на которых изображены странное маленькое существо. Автор записи спрашивал у остальных…

На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу
На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу

На береговой линии Квинсленда, расположенного в Австралии, очевидцы сфотографировали выбросившуюся 150-килограмовую пугающую рыбу. Никогда ранее обнаружившие…

В Китае очевидец снял на видео неизвестное существо в озере
В Китае очевидец снял на видео неизвестное существо в озере

 Рейнджер Ван Синьань снял на видео загадочное существо в водах озера Канас. Он утверждает, что неизвестное существо двигалось против течения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости