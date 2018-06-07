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| | Подъезд дома в Ростове заливает дождем

Подъезд дома в Ростове заливает дождем

Сегодня, 12:11

Инцидент произошел на Второй Краснодарской. По словам местных жителей, такие случаи здесь не являются редкостью.

В Ростове затопило подъезд во время дождя. Как оказалось, жильцы дома страдают от этого всегда, когда идет ливень. Тревогу вызывает тот факт, что возле стоков воды располагается проводка, что может привести к угрозе жизни людей, проживающих в доме. Короткое замыкание может возникнуть в любую секунду.

Люди постоянно сообщали об инциденте в ЖЭУ, но там предложили собрать личные деньги и отдать на ремонт, всего от жильцов требовали 20 000 рублей. Лишь после этого им обещали отремонтировать крышу и заменить ливневую трубу.


Никита Готский
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