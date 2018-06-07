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| | Полковнику МВД Захарченко могут вернуть 9 миллиардов

Полковнику МВД Захарченко могут вернуть 9 миллиардов

Сегодня, 11:55

Бывший высокопоставленный сотрудник органов обратился к суду с просьбой отменить решение об изъятии имущества в доход государства.

 

Таким образом, оно перестало быть вещественным доказательством по резонансному уголовному делу. Полковник Дмитрий Захарченко просит пересмотреть дело об изъятии у него средств и имущества, вследствие чего ему могут быть возвращены 9 миллиардов рублей.

Причина это вновь открывшиеся обстоятельства. Как оказалось, эти деньги еще в прошлом году перестали значиться, как вещественное доказательство, а потому, по закону, их придется вернуть тому, у кого они были изъяты.

Еще осенью 2016 года, когда полковник уже находился в СИЗО, он пообещал рассказать, откуда же у него взялись 9 миллиардов рублей. Спустя несколько дней состоялся суд. По видеосвязи с журналистами полковник так ничего и не рассказал. Позднее Захарченко поменял свою позицию и начал говорить о том, что ничего не знает о происхождении этой наличности, тем более что обнаружили ее не у него, а в квартире сводной сестры.

В конце уже 2017 года по иску, направленному прокуратурой, все имущество обратили в доход государства. Речь шла не только о наличности на 8 миллиардов, но также и о квартирах, автомобилях, золотом слитке и машино-местах общей стоимостью на миллиард.


Николай Офицеров
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