Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | В Домодедово на стройке нашли две бомбы

В Домодедово на стройке нашли две бомбы

Сегодня, 11:46

Орудие находилось возле деревни, какой-либо угрозы людям оно не представляет.

 

Занимаясь проведением строительных работ на взлетно-посадочной полосе в Домодедово, рабочие обнаружили две авиационных бомбы времен Второй мировой войны. Снаряды располагались у близлежащего села. Сотрудники столичного отделения МЧС утверждают, что боеголовки угрозы жизни людям в настоящий момент не несут. На место строительства работала охрана, приехавшие саперы оперативно ликвидировали бомбы.

В последних числах мая в Дрездене была найдена и успешно обезврежена бомба, созданная в годы войны. Во время строительных работ в центре города рабочие нашли 250-килограммовую взрывчатку, заложенную англичанами в 40-х годах. Саперы обезвредили опасное орудие без жертв и пострадавших.


Никита Готский
Новости по теме
В Гонконге обнаружена бомба времен Второй мировой воны
В Гонконге обнаружена бомба времен Второй мировой воны

В Гонконге саперы обезвредили американскую бомбу времен Второй мировой войны, которая весит 450 килограмм.

В Курской области нашли новые бомбы
В Курской области нашли новые бомбы

В Курской области удалось обнаружить мину. Взрывчатку раскопали в деревне 1-е Поныри. 

В Московской области нашли взрывчатку времен Второй мировой войны
В Московской области нашли взрывчатку времен Второй мировой войны

  Боеприпасы обнаружили между селами Белый Раст и Кузяево на стройплощадке, а также в лесополосе возле Клусово. Утилизируют их завтра.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости