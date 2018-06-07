В Домодедово на стройке нашли две бомбы

Орудие находилось возле деревни, какой-либо угрозы людям оно не представляет.

Занимаясь проведением строительных работ на взлетно-посадочной полосе в Домодедово, рабочие обнаружили две авиационных бомбы времен Второй мировой войны. Снаряды располагались у близлежащего села. Сотрудники столичного отделения МЧС утверждают, что боеголовки угрозы жизни людям в настоящий момент не несут. На место строительства работала охрана, приехавшие саперы оперативно ликвидировали бомбы.

В последних числах мая в Дрездене была найдена и успешно обезврежена бомба, созданная в годы войны. Во время строительных работ в центре города рабочие нашли 250-килограммовую взрывчатку, заложенную англичанами в 40-х годах. Саперы обезвредили опасное орудие без жертв и пострадавших.

Никита Готский