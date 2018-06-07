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| | В Польше самолет совершил аварийную посадку на автомобильную трассу

В Польше самолет совершил аварийную посадку на автомобильную трассу

Сегодня, 11:43

Представители экстренных служб страны подтвердили данную информацию. Согласно их заявлению, у воздушного судна внезапно отказал двигатель.

 

Принадлежал данный легкомоторный самолет авиационной школе. В экстренных службах страны отмечают, что пилот принял решение об аварийной посадке и в результате решил приземлить самолет на автомобильную трассу. Инцидент произошел, как отмечается, между пунктами Жешув восточный и Жешув западный.

Место, где было совершено приземление самолета, располагалось неподалеку от аэропорта «Жешув Ясенка». В результате произошедшего ЧП одна из полос трассы оказалась полностью перекрыта. На данный момент ведется расследование инцидента. Детальная информация по этому поводу будет предоставлена несколько позднее.


Николай Офицеров
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