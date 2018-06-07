Турист из Китая попытался нелегально вывезти из Хабаровска почти 300 древних артефактов

Сотрудники таможни смогли предотвратить нелегальный вывоз, о чем сообщили через официальную пресс-службу.

По имеющейся информации, данная контрабанда могла стать едва ли не крупнейшей в истории региона. 300 древних артефактов относились к периоду IV – XIX веков.

«В аэропорту Хабаровска сотрудниками таможенной службы в багаже китайского туриста обнаружили 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военное снаряжение Средневековья. Турист планировал вылететь с ценностями в Харбин», - утверждают представители таможни, отмечая, что задержанный планировал вывезти их для последующей продажи в Китае.

Согласно результатам проведенной экспертизы, предметы относятся к IV – XIX векам и принадлежали средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Дальнего Востока и Центральной Азии. Китайский контрабандист уверяет, что приобретал их через различные онлайн-магазины.

«Нам не удалось определить настоящую рыночную стоимость всех образцов, которые были представлены на экспертизу. Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках», - утверждают представители таможенной службы Хабаровска.

В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Теперь ему грозит от трех до семи лет тюремного заключения, а также штраф в миллион рублей.

Николай Офицеров