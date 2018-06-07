Разбивший карету скорой помощи челябинец состоял на учёте у психиатра

Действия дебошира удалось остановить лишь с помощью применения огнестрельного оружия.

Челябинец, разбивший карету скорой помощи, как выяснили журналисты, состоял на учёте у психиатра. Представители СУ Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении дебошира, который в минувшую среду повредил автомобиль скорой помощи посредством ударов металлической трубой. Очевидцы рассказали о том, что с помощью трубы мужчине удалось разбить стекло машины, однако, на этом он не остановился, попытавшись избить своих соседей, которые вызвали полицию.

После того как полицейский прибыл на место происшествия по вызову, челябинец попытался напасть на правоохранителя, который предупредил хулигана о том, что при дальнейшей агрессии с его стороны ему придётся применить табельное оружие. Предупреждения полицейского не сработали, из-за чего ему пришлось выстрелить в дебошира, которого доставили в ближайшее отделение больницы с огнестрельным ранением. Медики оценили состояние агрессивного челябинца как тяжёлое.

Александр Вест