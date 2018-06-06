На видео попала авария на КАД, устроенная лосем

Рогатое животное выскочило на кольцевую автодорогу Санкт-Петербурга 6 июня в 17:40 и тут же спровоцировало ДТП. Очевидцы уверяют, что лось решил перебежать дорогу в то время, как по ней ехали автомобили.

Водители попытались сманеврировать таким образом, чтобы не задеть копытное. В результате, лось успешно проскочил между двумя машинами, а пропустившая его иномарка пострадала в результате столкновения с другой легковушкой.

Авария на КАД, устроенная лосем, произошла перед съездом на проспект Культуры. Сам виновник попавшего на видео ДТП только краем ноги задел одно из транспортных средств. При этом пользователи соцсетей пишут о том, что животное ушибло морду и травмировало левый бок. Водители и пассажиры легковушек серьезно не пострадали. Отмечается, что штраф за сбитого лося составляет 20 тысяч рублей. 15 тысяч рублей придется заплатить, если сбита косуля или дикий кабан.

Дарья Светозарова