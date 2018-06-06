В Болгарии арестовали гражданина России по запросу Москвы

Суд болгарской Варны приговорил россиянина к содержанию под стражей сроком на сорок дней, после чего его должны экстрадировать в РФ. 59-летний уроженец российской столицы разыскивался по красному циркуляру Интерпола, то есть запросу на незамедлительный арест и экстрадицию лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Помимо этого имелся ордер на задержание россиянина Хорошевского райсуда Москвы. Опознан гражданин РФ был в Болгарии, в аэропорту Варны в минувшую пятницу, 1 июня. В России он разыскивается по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается, что преступные действия были совершены в промежуток времени с декабря 2015 по январь 2016. В прокуратуре РФ пояснили, что подозреваемый предпринял попытку незаконно приобрести имущество на сумму, превышающую 74 миллиона рублей.

В то же время в консульстве РФ в Болгарии сообщили, что о задержании жителя России узнали из СМИ. Ни сам арестованный, ни прокуратура России не обращались в генконсульство с запросом. Также не раскрывается имя попавшего под арест гражданина России. Вице-консул Александра Дергачева добавила, что личность арестанта будет раскрыта только тогда, когда придет бумага из местных органов правопорядка. Нет полной ясности, когда об этом сообщил прокуратура Болгарии. Если через МИД Болгарии, то это, по словам вице-консула, займет много времени. Если правоохранители проинформируют напрямую, то это вопрос нескольких дней.

Дарья Светозарова