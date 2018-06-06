В центре Лондона горит пятизвездочный отель Mandarin Oriental

Расположена элитная гостиница в районе Гайд-парка. Пока нет информации, пострадал ли кто-нибудь в результате возгорания.

Тушить пламя в центре столицы Великобритании прибыли 15 пожарных расчетов и сто огнеборцев. Член Лондонской бригады пожарных сообщил, что сообщение о воспламенении Mandarin Oriental поступило на пульт дежурного в 16 часов по местному времени или в 18:00 по Москве. На соседних улицах с горящим отелем движение заблокировано.

Примечательно, что пятизвездочный отель в центре Лондона отреставрировали совсем недавно – пару недель назад. Реставрационные работы проводились 18 месяцев и обошлись владельцам в 185 миллионов фунтов стерлингов. Реставрация была самой масштабной за последние 115 лет. Занимался этим дизайнер Джойс Ванг. Торжественное открытие отреставрированной гостиницы было намечено на будущую неделю.

Дарья Светозарова