«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал Имею право в репу настучать: Вадим Казаченко избил молодую экс-супругу в Мосгорсуде Инженеры объяснили, почему роботы должны быть похожи на человека
| | В центре Лондона горит пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В центре Лондона горит пятизвездочный отель Mandarin Oriental

Сегодня, 21:14

Расположена элитная гостиница в районе Гайд-парка. Пока нет информации, пострадал ли кто-нибудь в результате возгорания.

Тушить пламя в центре столицы Великобритании прибыли 15 пожарных расчетов и сто огнеборцев. Член Лондонской бригады пожарных сообщил, что сообщение о воспламенении Mandarin Oriental поступило на пульт дежурного в 16 часов по местному времени или в 18:00 по Москве. На соседних улицах с горящим отелем движение заблокировано.

Примечательно, что пятизвездочный отель в центре Лондона отреставрировали совсем недавно – пару недель назад. Реставрационные работы проводились 18 месяцев и обошлись владельцам в 185 миллионов фунтов стерлингов. Реставрация была самой масштабной за последние 115 лет. Занимался этим дизайнер Джойс Ванг. Торжественное открытие отреставрированной гостиницы было намечено на будущую неделю.


Дарья Светозарова
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости