Ученик Фрэнка Синатры Билл Уоррен избит в Одессе

Неизвестный злоумышленник совершил нападение на американского исполнителя 5 июня. По словам потерпевшего, конфликт произошел ночью в центре города.

В полиции Одесской области сообщают про избиение иностранного гостя города Билла Уоррена 5 июня. Ученик знаменитого Фрэнка Синатры ночью в центре Одессы вступил в конфликт с неким неизвестным человеком, который несколько раз ударил американца по лицу, потом по руке. Местные полицейские по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Одесский активист Юрий Дьяченко утверждает, что именно он нашел Уоррена, когда все лицо мужчины было в крови. Он спросил у иностранца о том, что произошло, а тот попросил вызвать полицию. В полиции вызвали также и скорую помощь, однако прибывший врач не знал английского и хотел увезти Уоррена в больницу для обследования, в то время как сам певец отказывался от госпитализации. Он был твердо намерен дождаться полицейских.

О том, что избили именно Билла Уоррена, стало известно только после того, как фото пострадавшего начали распространять по соцсетям. Пока не известно, в каких выступлениях собирался принимать участие исполнитель в Одессе.