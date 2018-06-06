МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве

Такое заявление сделал Сергей Желтов, являющийся заместителем ГУ МЧС по городу. Известно, что пожар в книжном магазине в центре российской столицы уже охватил до 120 кв м.

"Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать", - отметил Сергей Желтов.

Возгорание в Доме педагогической книги в Москве произошло в 16:00. Как сообщили спасатели, в помещении полыхнул утеплитель, деревянный обрешетник и кровля. В 17:20 поступило известие о том, что пожар локазировался, но через два часа огонь возобновился и перешел на здание, расположенное рядом с эпицентром ЧП.

Есть сведения, что соседнее здание частично охватил огонь по причине неправильной постройки противопожарной стены.

Татьяна Преображенская