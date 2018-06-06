На Ямале птицы атаковали самолет при посадке

Авиалайнер Sukhoi Superjet врезался в стаю пернатых. Судно не получило повреждений, уведомили в пресс-службе перевозчика.

Самолет, который зарегистрирован на авиакомпанию «Ямал», при посадке в городе Салехард был атакован стаей птиц. Sukhoi Superjet с 33 пассажирами и 4 членами экипажа следовал из российского «Домодедово».

Функциональность систем и двигателей авиа судна была тщательно осмотрена инженерно-техническим персоналом «Ямала». Сотрудники авиакомпании после курьёза с пернатыми не нашли никаких повреждений и воздушное судно смогло осуществить дальнейший рейс. Об этом уведомили в пресс-службе «Ямала».

«Ямал» сделал объявление, что из-за произошедшего рейс по маршруту Салехард-Домодедово вынужден задержаться на два часа.

Татьяна Преображенская