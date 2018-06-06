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| | Австралийка умерла из-за египетского граната

Австралийка умерла из-за египетского граната

Сегодня, 19:58

64-летняя жительница Австралии перед смертью съела замороженный плод гранатового дерева. Позже выяснилось, что он содержал в себе гепатит А.

64-летняя жительница южной части Австралии приобрела замороженный плод гранатового дерева, выпущенный под местным брендом Creative Gourmet. Из-за того, что продукт питания был заражен гепатитом А, пожилая женщина скончалась. Власти Австралии отозвали сертификат у компании еще два месяца назад.

Для того, чтобы обнаружить факт заражения гепатитом А без специализированной диагностики требуется 15-50 суток. Именно в этот промежуток времени начинают проявляться симптомы заболевания. В Австралии с употреблением в пищу замороженного граната связывают 24 инцидента заболевания гепатитом А, но случай с 64-летней австралийкой стал первым с летальным исходом. Чтобы избежать повторения трагического случая, жителям Австралии посоветовали избавиться от замороженного граната данного бренда.


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РИА ВладТайм
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