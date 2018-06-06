Из-за задымления в Петербурге учащихся эвакуировали с ЕГЭ

Причиной появления дыма могла стать поломка компьютерной техники из-за скачка напряжения в электросети. Теперь экзамен по русскому языку для 228 детей проведут в резервный день в конце июня.

6 июня после 11:15 в школе Петербурга, расположенной во Фрунзенском районе, в нескольких помещениях в процессе проведения ЕГЭ было замечено задымление. Согласно предварительным данным, оно могло произойти в связи с поломкой компьютеров и прочей техники, которая могла быть вызвана скачком напряжения в электросети.

Администрация пункта приема экзамена решила произвести эвакуацию учащихся из школы. Организаторы смогли быстро вывести за пределы учебного заведения 228 детей, пострадавших во время этого не было. В школу прибыли сотрудники прокуратуры, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Про инцидент проинформировали ГЭК Петербурга и Рособрнадзор. После консультации было принято решение провести экзамен повторно 26 июня.

Сегодня 656 тыс желающих сдали ЕГЭ по русскому языку по всей территории РФ.