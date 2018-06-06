В Венгрии разбился самолет с электродвигателем Siemens

Механик и пилот, которые находились на борту опытного образца, погибли. Об этом сообщили местные масс-медиа, сославшись на представителей компании Siemens.

Издание сообщает, что обстоятельства и причины трагедии пока неизвестны, однако изучением этого занимаются венгерские правоохранители и представители венгерской авиации. Сообщается, что сначала самолет компании Magnus Aircraft с электродвигателем Siemens сделал несколько кругов над Будапештом, столицей Венгрии, 31 мая текущего года. Вылетел он в десять утра по местному времени. Очевидцы рассказывают, что затем авиасудно неожиданно издало грохочущий звук, взялось пламенем и круто спикировало в кукурузное поле. После было официально подтверждено, что самолет разбился.

Представитель компании Siemens заявил, что скорбит о случившемся вместе с семьями погибших. На данный момент на стадии испытания находятся еще три опытных образца. Однако до полного выяснения причин им запрещено подниматься в воздух.

Дарья Светозарова