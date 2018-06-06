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| | У лидера правой немецкой партии воры украли верхнюю одежду

У лидера правой немецкой партии воры украли верхнюю одежду

Сегодня, 17:51

У одного из глав фракции «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда похитили личные вещи во время его купания в реке Потсдама. В полицию политику пришлось идти в одних купальных шортах.

Свидетели происшествия рассказали, что воры при совершении акта злодеяния крикнули, что «нацистам здесь не место», а после умчались в неизвестном направлении. Александр Гауланд из правой немецкой партии ушел в полицию в трусах.

Недавно выступая в Бундестаге Гауланд отметил, что фюрер Адольф Гитлер и его НСДАП являлись только одним из эпизодов тысячелетней истории Германии. После этого политика стали обвинять в поддержке национал-социалистов.


Никита Готский
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