У лидера правой немецкой партии воры украли верхнюю одежду

У одного из глав фракции «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда похитили личные вещи во время его купания в реке Потсдама. В полицию политику пришлось идти в одних купальных шортах.

Свидетели происшествия рассказали, что воры при совершении акта злодеяния крикнули, что «нацистам здесь не место», а после умчались в неизвестном направлении. Александр Гауланд из правой немецкой партии ушел в полицию в трусах.

Недавно выступая в Бундестаге Гауланд отметил, что фюрер Адольф Гитлер и его НСДАП являлись только одним из эпизодов тысячелетней истории Германии. После этого политика стали обвинять в поддержке национал-социалистов.

Никита Готский