Экс-сотрудник ГИБДД Петербурга сбил пенсионерку в Старой Руссе

Как сообщают представители правоохранительных органов, у 60-летнего мужчины отобрали права на год и восемь месяцев.

Из официального отчета стало известно, что произошел инцидент еще в конце декабря прошлого года на Александровской улице, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Стало также известно, что бывший сотрудник ГИБДД находился за рулем личного транспортного средства Mercedes-Benz ML 350. Он сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. У женщины диагностированы различные травмы тяжелого характера. Помимо этого, бывший сотрудник ГИБДД пытался обжаловать приговор, но областной суд отказался менять его.

Николай Офицеров