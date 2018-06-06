В Жлобинском районе прабабушка нанесла младенцу ожоги «святой водой»

В Белоруссии трёхмесячного ребёнка доставили в больницу с повреждениями лица, которые остались у малыша после контакта с неизвестной жидкостью.

В Гомельской области в Жлобинском районе прабабушка нанесла младенцу ожоги, стараясь окропить его «святой водой». Как выяснилось, ребёнок получил повреждения от контакта с уксусом, которым бабушка окропила его из бутылки, не проверив заранее её содержимое. Семья трёхмесячного Богдана решила провести крестины малыша в одной из местных церквей, а поучаствовать в обряде решила и прабабушка малыша. Когда семья вернулась из церкви, прабабушка Богдана окропила его лицо несколько раз, брызгая на него содержимым бутылки, в которой хранился уксус.

Соседи рассказали о том, что прабабушка не хотела навредить малышу и сильно распереживалась, когда ребёнок начал кричать и плакать из-за сильного жжения. Представители правоохранительных органов решили провести проверку данного инцидента, а медицинские специалисты описывают состояние малыша как удовлетворительное.

Александр Вест