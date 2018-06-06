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| | В Тульской области вынесены сроки «выбивавшим» признания сотрудникам полиции

В Тульской области вынесены сроки «выбивавшим» признания сотрудникам полиции

Сегодня, 16:08

Информация уже была подтверждена местными правоохранительными органами, в частности старшим помощником облпрокурора Любовью Кузнецовой.

Сообщается, что сроки «выбивавшим» признания с подозреваемых сотрудникам полиции вынес Ленинский районный суд Тульской области. Было установлено, что в августе 2015 года эти полицейские вызвали жителя Ленинского района для получения объяснений. Когда мужчина прибыл на место, оперативники потребовали от него сознаться в краже автомобиля. Тот категорически отрицал свою причастность к произошедшему. Тогда сотрудники полиции начали его избивать, повалили на пол и трижды надевали на голову полимерный пакет. При этом настаивали на даче признательных показаний.

Следом за этим, чтобы скрыть свои действия, они составили подложные документы о том, что этот человек якобы оказал законному распоряжению сотрудника полиции злостное сопротивление. На основании этого мужчину привлекли к административной ответственности и арестовали на двое суток.

По совокупности преступлений приговором суда каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В последствии они не смогут занимать должность в МВД РФ на протяжении 2 лет и 6 месяцев.


Николай Офицеров
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