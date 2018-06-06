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| | Кальмар решил оплодотворить рот кореянки

Кальмар решил оплодотворить рот кореянки

Сегодня, 16:01

Женщина решила съесть сырого моллюска, у которого предварительно не вынули все внутренние органы, как это следовало сделать.

В издании Mirror была опубликована статья о том, как кальмар решил оплодотворить рот кореянки и успешно осуществил свою затею. После неудачной попытки съесть моллюска женщина ощутила острую боль во рту, из-за чего ей потребовалась срочная медицинская помощь. Как выяснилось, кореянка не сумела полностью очистить тело 30-сантиметрового кальмара от внутренних органов, решив, что обработав его кипятком в течение нескольких минут, она обезопасит своё экзотическое блюдо.

После того, как врачи обследовали ротовую полость женщины, они обнаружили там 12 веретенообразных маленьких сперматозоидов, оставшихся от кальмара, которые закрепились на её щеках и на языке. Специалисты заявили, что кипяток не убил сперматофоры, а лишь подстегнул их искать новое место обитания, которым и стал рот кореянки.


Александр Вест
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