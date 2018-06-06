СМИ: Ограблен дом певицы Шакиры и футболиста Пике в Испании

Грабители вынесли из дома драгоценности и часы, не оставив после себя каких-либо следов. В настоящее время родители футболиста составляют списки украденного вместе с полицией.

Пока Жерар Пике находится в составе своего футбольного клуба «Барселона», а его жена певица Шакира в рамках собственного гастрольного тура выступает в Германии, их дом в Испании был ограблен. Прибывшие на место полицейские отмечают, что действовали профессионалы, так как следов преступники после себя не оставили.

В настоящее время родители футбольного защитника делают опись украденных вещей вместе с сотрудниками полиции. По предварительным данным, из дома исчезли драгоценности и часы.

Несколькими днями ранее Шакира объявила о намерении продать свой дом в Майами за 11 млн долларов. Общая площадь участка превышает две тысячи квадратных метров, на нем расположен дом с шестью спальнями, тренажерным залом, домашним кинотеатром, бильярдной. При этом изначально певица хотела получить за двухэтажных дом 15 млн долларов, но спрос на жилье был низок и цену пришлось снизить.