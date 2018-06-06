Падавший в озеро дрон заснял своё героическое спасение

Для того, чтобы спасти любимый девайс, его хозяин не побоялся броситься в водоём прямо в одежде.

В ряде соцсетей широкое распространение получил видеоролик, в котором падавший в озеро дрон успел заснять своё героическое спасение. На видео заметно, что дрон из-за нехватки заряда батареи начал стремительно терять высоту, не реагируя на команды оператора. Суть проблемы заключалась в том, что в тот момент летательный аппарат находился прямо над озером, куда он и устремился, постепенно снижаясь прямо на глазах у своего владельца. Однако, хозяин гаджета не отчаялся и бросился прямо в озеро, даже не сняв свою одежду.

Популярность видео обусловлено накалом чувств от его просмотра, так как мужчина едва сумел спасти аппарат, подплыв к нему в самую последнюю секунду, когда он ещё не упал в воду. Многие пользователи предположили, что спасение дрона могло оказаться напрасным, если перед прыжком в озеро мужчина не вытащил из кармана свой смартфон, стоимость которого могла и превысить цену на летающую игрушку с камерой.

Александр Вест