Акция 1+1: В казанской «Пятёрочке» рухнули потолок и пол

Инцидент произошел на складе с товаром и в зале, где посетители выбирали продукты. Один из очевидцев снял происшествие на видео.

Несколько посетителей сообщили, что в казанской «Пятёрочке» рухнул потолок и пол. Обрушение пришлось на склад с товаром и на зал, в котором клиенты выбирали продукты. На самой записи показаны результаты происшествия. Однако пока причины обрушения не сообщаются. Также на кадрах видео слышны сигналы о пожаре в здании, так что можно предположить, что в результате происшествия началось возгорание.

Напоминаем, что сеть магазинов «Пятёрочка» известна разными ситуациями. В апреле сообщалось, что в московском магазине два посетителя подрались с охранником из-за двух банок пива. В этот же месяц в Люберцах потасовка посетителей и работников магазина привела к массовой кровавой бойне.

Анна Котова