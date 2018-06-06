В ДНР попал в аварию преемник Мотороллы

В Донецке серьезно травмировался командующий отряда «Спарта», момент происшествия попал на видеорегистратор.

Как пишут местные СМИ, Владимир Жога попал в ДТП на площади Свободы. Пассажир мотоцикла – девушка, погибла на месте. Самого военнослужащего срочно отправили в местную больницу. Пользователи интернет-ресурсов предполагают, что водитель микроавтобуса не увидел мотоцикл, на котором перемещался солдат. Жогу считают преемником погибшего Мотороллы в ДНР.

Ранее в ДНР сообщили о ликвидации украинской диверсионной группы под Мариуполем. В оперативном командовании республики заявили, что силовики ВСУ лишились двух бойцов, еще несколько отделались повреждениями. Инцидент произошел в последний день мая при атаке ВСУ.

Никита Готский