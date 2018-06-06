Вечером 5 июня прицеп фуры проехал колесом по ногам маленького пешехода. Пострадавшего привезли в больницу.

Сообщается, что в Новочеркасске фура сбила семилетнего мальчика. Стражи порядка сообщили предполагаемую информацию, что 5 июня примерно в 16:45 на улице Чехова произошло транспортное происшествие: прицеп грузовика MAN задним колесом проехал по ногам первоклассника. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас служители закона выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что некоторое время назад в Ростовской области утонули два несовершеннолетних парня. Ростовские спасатели предупреждают всех жителей, чтобы они были осторожны и купались только на пляжах, где есть спасатели.

Анна Котова