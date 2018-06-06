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Люди летали в салоне самолета, попавшего в мощный шторм

Сегодня, 14:18

Корпус борта и личные вещи людей оказались повреждены в результате разгула природной стихии.

Самолет авиаперевозчика American Airlines, который перевозил пассажиров из Техаса в Аризону, попал в мощный шторм. Из-за града была повреждена носовая часть лайнера, а при проходе сквозь грозовое облако возникла сильная турбулентность. Очевидцы сообщают, что пассажиров в буквальном смысле подбрасывало со своих мест. Тем не менее, умелые действия пилотов привели к тому, что самолет благополучно приземлился.

Один из пассажиров признался, что сильно испугался в тот момент, отметив его как самый страшный в жизни. Никто из людей на борту не пострадал, несмотря на существенные последствия для лайнера.


Никита Готский
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