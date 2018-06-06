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| | В Северной Осетии школьницу забрали на скорой прямо с ЕГЭ

В Северной Осетии школьницу забрали на скорой прямо с ЕГЭ

Сегодня, 12:46

Инцидент произошел на экзамене по химии в Ардоне, расположенном в 35 километрах от Владикавказа. По данным местных СМИ, девочка упала в кому, но в Минобразования РСО опровергли данные сведения и проинформировали, что у школьницы просто поднялось давление.

Сегодня СМИ Северной Осетии проинформировали об инциденте в городе Ардон. По данным изданий, одну из школьниц местного учебного заведения забрали на скорой прямо с ЕГЭ. Во время экзамена по химии девочке стала плохо, и она потеряла сознание. Прибывшие в школу медики решили госпитализировать школьницу, а в больнице пострадавшая впала в кому.

Ситуации прокомментировали в Министерстве образования и науки Северной Осетии. Там подтвердили данные о том, что школьница упала в обморок на ЕГЭ по химии, но отметили, что у нее просто поднялось давление, она не в коме и ее здоровью уже ничего не угрожает. С больницы школьница ушла домой самостоятельно.


Виктория Озерова
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