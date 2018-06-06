Мафия просыпается без трусов: По ночному Сочи разгуливала полностью голая девушка

Соответствующую видеозапись разместили в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Сочи». Авторы ролика уверяют, что произошел инцидент 6 июня в районе 2 часов ночи.

Очевидцы рассказали о том, что увидели, как девушка начала раздеваться на одной из улиц курорта. Когда же она полностью оголилась, то отправилась по ночной дороге Сочи, выкрикивая: «Кто хозяин в городе?». На вопрос, находится ли она в адекватном состоянии, она ответила, что ей все равно.

Пользователи сети, посмотревшие запись, предположили, что ночная героиня находится под действием наркотических веществ и ей требуется врачебная помощь.

«Город засыпает, просыпается мафия ... без трусов», «Серьёзно так крышу сносит! К ней опасно даже приближаться! Загрызёт», «Не знаю, кто она, но то, что ей нужна помощь – очевидно», - писали шокированные очевидцы в социальных сетях.

Николай Офицеров