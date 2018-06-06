СМИ: На Кипре маленький россиянин едва не утонул в бассейне

Четырехлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу Никосии. Инцидент произошел накануне вечером.

Кипрские СМИ проинформировали об инциденте, произошедшем в Перистероне, что на северо-западе острова в округе Пафос. В отдельном домике отдыхала семья из России. Они приехали на Крипр на неделю. Накануне вечером, когда семья находилась в доме, в какой-то момент родители не уследили за ребенком и четырехлетний мальчик упал в бассейн. Маленький россиянин едва не утонул, но его удалось спасти. Сначала ребенка доставили в медицинское учреждение в Полис Хрисоксу, но потом было принято решение вертолетом перевезти его в Никосию.

На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии. Подробности инцидента уточняются.

Виктория Озерова