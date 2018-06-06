Голая девушка в дождевике на велосипеде каталась по Перми

Горожане были шокированы поведению неадекватной пермячки, которая решила публично продемонстрировать свою наготу.

В ряде публичных сообществ Перми в социальных сетях стали появляться весьма откровенные фотографии с голой девушкой, которая в дождевике на велосипеде каталась по улицам города. Под снимками с изображением абсолютно голой девушки пользователи устроили настоящую дискуссию, стараясь определить мотивы её столь неадекватного поведения. Некоторые юзеры предположили, что горожанка попросту проиграла спор, или таким образом отдавала карточный долг. Также многие пользователи заявили, что обнажённая пермячка могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что объяснило бы мотивы её поступка.

Однако, юзеры также заметили, что девушка не совершала никаких провокационных действий, двигаясь по строго заданному маршруту, что говорит о некой степени её адекватности. Заметим, в шутку также были выдвинуты предположения о том, что девушка стала заложником ситуации, в которой жена её любимого мужчины вдруг вернулась из командировки раньше запланированного срока, из-за чего ей пришлось спасаться бегством с применением всех подручных средств.

Александр Вест