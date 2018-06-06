Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Специалисты выяснили, как можно похудеть без проблем для здоровья «Терминаторы» вскоре получат боеприпасы с дистанционным взрывателем Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии Студенту МГУ грозит уголовное наказание за граффити против фан-зоны Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги В Северной Осетии школьницу забрали на скорой прямо с ЕГЭ Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке Свежий тизер кроссовера Tesla Model Y появился в сети В Екатеринбурге полицейский из мотовзвода протаранил три машины Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере В Совфеде отозвались об идее Ефремова отдать Крымский мост Украине Гений рекламы продавал плащ-невидимку за 16 тысяч рублей
| | Голая девушка в дождевике на велосипеде каталась по Перми

Голая девушка в дождевике на велосипеде каталась по Перми

Сегодня, 11:36

Горожане были шокированы поведению неадекватной пермячки, которая решила публично продемонстрировать свою наготу.

В ряде публичных сообществ Перми в социальных сетях стали появляться весьма откровенные фотографии с голой девушкой, которая в дождевике на велосипеде каталась по улицам города. Под снимками с изображением абсолютно голой девушки пользователи устроили настоящую дискуссию, стараясь определить мотивы её столь неадекватного поведения. Некоторые юзеры предположили, что горожанка попросту проиграла спор, или таким образом отдавала карточный долг. Также многие пользователи заявили, что обнажённая пермячка могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что объяснило бы мотивы её поступка.

Однако, юзеры также заметили, что девушка не совершала никаких провокационных действий, двигаясь по строго заданному маршруту, что говорит о некой степени её адекватности. Заметим, в шутку также были выдвинуты предположения о том, что девушка стала заложником ситуации, в которой жена её любимого мужчины вдруг вернулась из командировки раньше запланированного срока, из-за чего ей пришлось спасаться бегством с применением всех подручных средств.


Александр Вест
Новости по теме
Голого мужчину с охраной заметили в парке Кисловодска
Голого мужчину с охраной заметили в парке Кисловодска

Пользователи стали упражняться в юморе, стараясь понять мотивы столь экстравагантного поступка молодого человека.

В Перми автомобиль попал в глубокую лужу
В Перми автомобиль попал в глубокую лужу

На просторах городских сообществ Перми в социальных сетях появились фотографии утонувшего в луже легкового автомобиля. Водитель попытался объехать пробку,…

Ремонт по-воронежски: Разбитую дорогу устелили коврами
Ремонт по-воронежски: Разбитую дорогу устелили коврами

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях одна из местных жительниц обнародовала фотографию территории около дома, покрытой несколькими…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости