Водитель "Яндекс. Такси" протащил мужчину на капоте своего автомобиля

В СЖМ в Ростове случился неприятный инцидент – водитель "Яндекс. Такси" ослушался просьб жителей, проехал через шлагбаум, мало того, протащил на капоте мужчину, а после 150 метров на двери на высокой скорости.

Жители частного дачного товарищества возмущены случаем, который случился 2 июня. На въезде в территорию СЖМ был поставлен шлагбаум, который ясно дает понять – просто так проехать здесь не выйдет. Однако водитель такси решил иначе. В его салоне была женщина с ребенком, которых нужно было отвезти по назначению. Жители дачного товарищества ясно дали понять, что проезд здесь запрещен, один мужчина даже вышел на дорогу, чтобы перегородить ее. Но таксист видит только цель, упуская препятствия, именно поэтому он нажимает на газ. Мужчина оказался на капоте, но таксист тут же остановился, словно пытался запугать людей. В момент остановки мужчина, который только что проехал на капоте, ринулся к водительской двери, чтобы вытащить водителя, но успел только открыть дверь, ведь водитель резко нажал на газ и поэтому мужчина проехал еще 150 метров, держась за дверь.

Люди возмущены таким беспределом и уже сообщили в полицию. В полиции утверждают, что уже началась проверка по данному факту. Некоторые утверждают, что мужчине понадобилась медицинская помощь из-за происшествия. В таксопарке утверждают, что водитель отстранен от работы на время расследования.

Пользователи Сети разделились на три стороны. Первые считают, что водитель имел право проезжать по той территории, ведь товарищество не имело права приватизировать данный участок дороги. Вторые утверждают, что жители МСЖ имеют право перекрывать дорогу, ведь они сами ее чинят и обслуживают. Третьи же заняли более нейтральную позицию, утверждая, что водитель должен был остановиться и выяснить ситуацию, а не катать потерпевшего на двери на высокой скорости. Но и жители также не должны были «лезть на рожон», ведь сразу было понятно, что водитель ведет себя неадекватно, так что логических действий ожидать от него нельзя.

Алиса Гилберт