Аномальное явление: В Свердловской области на дорогу упали сотни мертвых птиц

Специалисты говорят, что мор пернатых можно объяснить тем, что у птиц, которые летают с большой скоростью, увеличивается расход энергии. Этот расход часто становится причиной смерти раньше времени.

Жители Свердловской области стали очевидцами аномального явления. Там на дорогу недалеко от Нижнего Тагила внезапно попадали сотни мертвых птиц. Пока причины такого явления не установлены. Однако данный мор можно причислить к тому, что во время полета на большой скорости у пернатых увеличивается расход энергии, что часто становиться причиной смерти. Местные жители переживают, что это явление может стать причиной распространения вируса.

Напоминаем, что в США эксперты обнаружили вид птиц, которые уничтожают свое потомство. Отметим, что через время специалисты установили, что погибшими птицами оказалась целая стая стрижей. Научные работники объяснили это тем, что птицам не хватает еды, а также холодная погода.

Анна Котова