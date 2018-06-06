Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Орландо Блум появился на театральной сцене полностью голым Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека Водитель "Яндекс. Такси" протащил мужчину на капоте своего автомобиля Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее Звезда "Битвы экстрасенсов" вновь учится жить после тяжелого лечения горла НАТО: Россия виновата в нарушении военного равновесия в Черном море Бузова публично заревновала Гриценко из-за его тайного романа Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст Учёные объяснили причины неизлечимости рака «Саша Белый вернулся!»: Сергей Безруков восхитил поклонников своим первым клипом National Interest рассказал о баллистике «Калашникова» От «Запорожца» до Aurus: На чем ездил Путин до «Кортежа»
| | Аномальное явление: В Свердловской области на дорогу упали сотни мертвых птиц

Аномальное явление: В Свердловской области на дорогу упали сотни мертвых птиц

Сегодня, 09:57

Специалисты говорят, что мор пернатых можно объяснить тем, что у птиц, которые летают с большой скоростью, увеличивается расход энергии. Этот расход часто становится причиной смерти раньше времени.

 

Жители Свердловской области стали очевидцами аномального явления. Там на дорогу недалеко от Нижнего Тагила внезапно попадали сотни мертвых птиц. Пока причины такого явления не установлены. Однако данный мор можно причислить к тому, что во время полета на большой скорости у пернатых увеличивается расход энергии, что часто становиться причиной смерти. Местные жители переживают, что это явление может стать причиной распространения вируса.

Напоминаем, что в США эксперты обнаружили вид птиц, которые уничтожают свое потомство. Отметим, что через время специалисты установили, что погибшими птицами оказалась целая стая стрижей. Научные работники объяснили это тем, что птицам не хватает еды, а также холодная погода.


Анна Котова
Новости по теме
Сотнями мёртвых птиц усеяна трасса под Нижним Тагилом
Сотнями мёртвых птиц усеяна трасса под Нижним Тагилом

 Автомобилисты, проезжавшие по Серовскому тракту мимо Нижнего Тагила, стали свидетелями страшного зрелища.

Смелые гуси, прогнавшие голодного аллигатора, попали на видео
Смелые гуси, прогнавшие голодного аллигатора, попали на видео

 Во Флориде стая гусей устроила погоню огромному аллигатору. Это необычное явление увидел гольфист. Мужчина снял «погоню» птиц на видео и опубликовал его на…

Составлен ТОП-5 способов по экономии топлива
Составлен ТОП-5 способов по экономии топлива

Недавно появилась информация, что цены на бензин и ДТ неуклонно поползли вверх, что конечно сказалось на кошельках российских граждан. Однако эксперты…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости