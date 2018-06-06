Жители Петербурга напуганы странной пеной на дорогах

В соцсетях встревоженные петербуржцы стали выдвигать различные предположения, пытаясь объяснить природу данного феномена.

Жители Санкт-Петербурга были весьма испуганы странной пеной, появившейся на дорогах города. Снимки с вязкой субстанцией светло-жёлтого цвета стали появляться во многих публичных сообществах Петербурга в социальных сетях, где авторы фотографий интересовались причиной её появления. Некоторые пользователи считают, что после дождя пыльца с деревьев и цветов смешалась с водой, что и стало причиной возникновения пены на автодорогах и тротуарах.

Также многие пользователи вспомнили, что при мытье дорог работники муниципальных служб используют некие химические вещества, которые могли вступить в реакцию с дождевой водой и выступить в виде пены на дорожном покрытии. Данная субстанция, обеспокоившая многих автолюбителей в Петербурге, появилась после дождя на Кольцевой автодороге, а также на проезжей части Есенина-Тореза-Рашетова.

Александр Вест